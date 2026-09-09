Visite commentée de l’église gothique de L’Arbresle, Eglise Saint Jean Baptiste, L’Arbresle

Informations pratiques

Visite commentée de l’église gothique de L’Arbresle 19 et 20 septembre Eglise Saint Jean Baptiste Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Amis du Vieil L’Arbresle proposent des visites commentées de l’église

Saint Jean-Baptiste : architecture et histoire de l’édifice, mobilier, statues, orgue restauré, iconographie des vitraux du XVe et du XIXe siècles.

Eglise Saint Jean Baptiste 18 rue Berthelot 69210 L’Arbresle L’Arbresle 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0778825308 http://amis-arbresle.com Eglise gothique. Le chœur et la nef sont du XVème siècle (MH), le clocher en pierre dorée du XIXème.

Les vitraux du chœur ont été posés en avril 1500. Ils sont classés Monuments Historiques et représentent le plus grand ensemble de vitraux Renaissance du Nouveau Rhône, illustrant une page de l’histoire de France. Ceux du XIXème sont l’œuvre de Lobin de Tour, les boiseries, la Madone et le Christ en croix sont du XVIIIème siècle (MH)

Elle possède également des cloches de 1537 et 1692 (MH) et un orgue Gare à proximité et parking Sapéon

Les Amis du Vieil L’Arbresle proposent des visites commentées de l’église

©AVA