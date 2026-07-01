Visite commentée de l’église Notre Dame du Monde Entier. Exposition de photos d’archives., Église Notre Dame du Monde entier, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre Dame du Monde entier · Lyon
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Notre Dame du Monde Entier. Exposition de photos d’archives. 19 et 20 septembre Église Notre Dame du Monde entier Métropole de Lyon
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée avec explications et exposition de photos d’archives de la construction de l’église et du quartier de La Duchère.
Eglise construite en 1968 par l’architecte Jean-François COTTIN.
Magnifique charpente en lamellé collé.
Photos d’archives.
Accès: Parking au pied de l’église. Bus C14 – Direction Les Sources – Arrêt Duchère plateau.
Église Notre Dame du Monde entier 240 avenue du Plateau 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Église construite en 1968 par l’architecte Jean François Régis Cottin.
Magnifique charpente en lamellé collé. Parking au pied de l’église.
Bus C14 – direction les Sources – arrêt : Duchère plateau
Visite commentée avec explications et exposition de photos d’archives de la construction de l’église et du quartier de La Duchère.
©Paroisse Duchère
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