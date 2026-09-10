Visite commentée de l’église orthodoxe de la Théophanie et de ses remarquables fresques récemment restaurées, Église de la Théophanie, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée de l’église orthodoxe de la Théophanie et de ses remarquables fresques récemment restaurées 19 et 20 septembre Église de la Théophanie Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

⛪ Église de la Théophanie

Visite commentée par les membres de l’Association cultuelle orthodoxe de la Théophanie.

La Théophanie est une paroisse de l’Église Catholique Orthodoxe de France, résurgence vivifiée de l’Église primitive de l’Occident chrétien depuis le XXᵉ siècle. On y célèbre en français la divine liturgie selon saint Germain de Paris (VIᵉ siècle) avec les offices et fêtes de tout le cycle de l’année liturgique.

L’église présente de belles fresques peintes au milieu du XXᵉ siècle par l’évêque Jean de Saint-Denis, saint Jean de Paris (Eugraph Kovalevsky). Elles viennent d’être restaurées par le Père Jean- Baptiste Garrigou.

La célébration des vêpres à 19h clôturera chacune des deux journées.

Église de la Théophanie 15 Rue de l’Ancien Courrier, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://eglise-catholique-orthodoxe-de-france.fr/theophanie L’église présente de belles fresques qui furent peintes au milieu du XXe siècle par l’évêque Jean de Saint-Denys (Eugraph Kovalevsky).

⛪ Église de la Théophanie

© Paroisse de la Théophanie