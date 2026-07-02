Visite commentée de l’église Saint-Amand de Caudéran et son clocher restauré, Place de l’église Saint-Amand, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Amand de Caudéran et son clocher restauré 19 et 20 septembre Place de l’église Saint-Amand Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au programme de la visite : découverte de l’église, de ses vitraux, de son chœur et de sa sacristie, puis montée au clocher.

Le premier étage est accessible par un escalier en pierre. Le deuxième étage se rejoint par un escalier récemment installé, qui mène à la salle des cloches. Le dernier niveau, accessible par un escalier en colimaçon sécurisé par des grilles, offre une vue panoramique sur les différents quartiers de Caudéran et sur le sommet de la flèche.

Place de l’église Saint-Amand 173 Avenue Louis Barthou, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 07 45 90 30 49 https://ciemalobafestifiap.notion.site/Compagnie-MALOBA-edfbc63a770a463f86f4edf095ee0b07?pvs=4 https://www.facebook.com/events/1861877094314798/1861877104314797/?event_time_id=1861877104314797 [{« type »: « link », « value »: « https://www.paroissebordeauxcauderan.fr/ »}] FestiFiap, de la compagnie MALOBA, est un temps festif de Bordeaux et ses environs qui met en lumière une ville, ses habitants, ses places publics, ses patrimoines, ses structures, etc…

Saint Amand était évêque de Bordeaux au Ve siècle et c’est le saint patron de Bruch. La tradition orale raconte qu’au Ve siècle, saint Amand, de passage dans la région, baptisa les premiers chrétiens des environs, grâce à l’eau d’une source qui jaillit de ses prières (la fontaine Saint-Amand). L’église de Saint-Amand et son clocher : inaugurée en 1855, l’église est l’un des plus vieux monuments de Caudéran. Son clocher vient d’être rénové.

Voilà pourquoi cette action, en partenariat avec la mairie de Bordeaux et sa mairie de Quartier Caudéran, vient pour valoriser cette œuvre par les arts contemporaines. Bus : 2, 73 à l’arrêt église de Caudéran ; bus : G, 35 à l’arrêt collège Saint-André. Entré à prix libre.

Au programme de la visite :

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