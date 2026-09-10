Visite commentée de l’église Saint-Amand, Église Saint-Amand, Thomery

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Amand Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Église Saint-Amand Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les origines de l’église Saint-Amand remontent au 12e siècle.

Plusieurs fois agrandie et remaniée, elle est à la fois un lieu d’histoire…mais surtout un lieu vivant de prière.

Profitez d’une visite commentée de l’édifice, animée par l’équipe de la paroisse, complétée par l’exposition d’objets liturgiques prêtés par le diocèse et des églises voisines.

En présence de l’organiste titulaire.

Église Saint-Amand Place Greffulhe, 77810 Thomery, France Thomery 77810 Seine-et-Marne Île-de-France 0160700674 http://eglise-montereau-moret.fr

Visite commentée

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