Visite commentée de l’église Saint-Paul Montluçon
samedi 4 juillet 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Visite commentée de l’église Saint-Paul
10 place Jean Dormoy Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25
La paroisse Louise-Thérèse de Montluçon propose des visites pour découvrir son patrimoine religieux et en fournir les clés de compréhension.
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10 place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95
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English :
The Louise-Thérèse Parish in Montluçon offers tours to help visitors discover its religious heritage and gain a deeper understanding of it.
L’événement Visite commentée de l’église Saint-Paul Montluçon a été mis à jour le 2026-06-27 par Montluçon Tourisme
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