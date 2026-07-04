Informations pratiques

Montluçon

Visite commentée de l’église Saint-Paul

10 place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25

La paroisse Louise-Thérèse de Montluçon propose des visites pour découvrir son patrimoine religieux et en fournir les clés de compréhension.

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10 place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

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English :

The Louise-Thérèse Parish in Montluçon offers tours to help visitors discover its religious heritage and gain a deeper understanding of it.

L’événement Visite commentée de l’église Saint-Paul Montluçon a été mis à jour le 2026-06-27 par Montluçon Tourisme