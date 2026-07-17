Visite commentée de l’église Saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Montluçon
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église Saint-Pierre est un édifice roman du début de XIIème dont elle conserve le plan primitif caractérisé par une large nef sans bas-côtés débouchant sur un transept très saillant. Elle a été légèrement remaniée aux XVème et XVIIème siècles.
Église Saint-Pierre 2 Place Saint-pierre, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Prieuré-cure dépendant de l’église prieurale des Augustins d’Évaux (Creuse) et de l’archiprêtré d’Huriel, l’église Saint-Pierre de Montluçon était le siège de la paroisse de la ville basse de Montluçon, créée au XIIe siècle, qui s’étendait également sur les campagnes environnantes.
L’église Saint-Pierre est un édifice roman du début de XIIème dont elle conserve le plan primitif caractérisé par une large nef sans bas-côtés débouchant sur un transept très saillant. Elle a été aux…
©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon
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