Visite commentée de l’exposition « Au fil du Monde » – Joanna SZWEMBERG & Nicolas CEGALERBA, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Au fil du Monde » – Joanna SZWEMBERG & Nicolas CEGALERBA Samedi 14 novembre, 17h00 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

entrée libre, le Foyer, niveau -3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Visite commentée de l’exposition

Au fil du Monde

L’Atelier NJ Photo Grasse : Joanna SZWEMBERG & Nicolas CEGALERBA

Visite commentée le samedi 14 novembre à 17h

Médiathèque Charles Nègre

20 ans de voyages photographiques

Depuis plus de vingt ans, ces images ont été réalisées au fil des voyages, des rencontres et des explorations à travers le monde. Elles témoignent d’un regard sensible porté sur la nature sauvage, les paysages lointains, les peuples rencontrés et les liens fragiles qui unissent l’humain à son environnement.

Cette exposition rétrospective rassemble une sélection de photographies capturées au cours de ces deux décennies d’observation du vivant. Entre terres préservées, scènes de vie et instants suspendus, chaque image raconte une rencontre, une émotion et une mémoire du monde.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Visite commentée de l’exposition

© Nicolas Cegalerba