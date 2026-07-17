Visite commentée de l’exposition « Blackground : murmures des mornes », Frac MÉCA, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Blackground : murmures des mornes » 19 et 20 septembre Frac MÉCA Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition Blackground : murmures des mornes en compagnie d’une médiatrice.

Cette exposition réunit les œuvres de sept artistes qui travaillent à partir des survivances de l’esclavage colonial. La présence de la Garonne, visible depuis l’espace d’exposition, entre en résonance avec les œuvres présentées.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, l’installation photographique de Mathieu Abonnenc, Inventaire des objets africains de la collection Émile Abonnenc, 1931-1933, Moyen-Ogooué, Gabon, sera sortie des réserves et intégrée au parcours de visite.

*Survivances de l’esclavage colonial est une traduction de l’expression afterlives of slavery, de l’universitaire américaine Saidiya Hartman.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Frac MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556247136 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr https://www.facebook.com/fracmeca/;https://www.instagram.com/fracmeca/;https://www.youtube.com/channel/UCu73t9CvTrp1z6Tei4XtmXQ/featured;https://twitter.com/fracmeca/ [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}] Riche de plus de 1 600 œuvres, la collection du Frac MÉCA s’est constituée depuis sa création en 1982.

A partir de cette collection, le Frac développe des actions de sensibilisation à l’art de notre temps en direction d’un public le plus large possible (individuels, groupes, familles, scolaires, personnes en situation de handicap…) dans toute la région. Depuis 2019, le Frac est installé à la MÉCA, bâtiment contemporain financé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’Etat, dans lequel il programme plusieurs expositions par an et toute une série d’événements culturels (conférences, rencontres, projections, ateliers…). Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel. Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. Entrée gratuite pour les porteurs de la Carte jeune.

Venez découvrir l’exposition « Blackground : murmures des mornes » en compagnie d’une médiatrice. Cette exposition réunit les œuvres de 7 artistes qui travaillent à partir des survivances de La de la …

©Antoine Fouchard