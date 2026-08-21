Visite commentée de l’exposition Crabe Chorus en présence de l’artiste Violaine Lochu et de la comissaire Vanessa Desclaux, Centre européen d’action artistiques contemporaines, Strasbourg

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition Crabe Chorus en présence de l’artiste Violaine Lochu et de la comissaire Vanessa Desclaux Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre européen d’action artistiques contemporaines Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion de l’ouverture de Crabe Chorus, le CEAAC vous propose une visite commentée en compagnie de l’artiste Violaine Lochu et de la commissaire Vanessa Desclaux. Dans un format propice aux échanges, elles raconteront la genèse du projet et les formes multiples qu’il a pû prendre jusqu’à sa matérialisation dans l’espace du centre d’art. Cette première sera aussi l’occasion d’activer les autels qui XXXXX jusqu’à la fin de l’exposition.

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Le CEAAC, en partenariat avec le festival Musica, présente Crabe Chorus, exposition personnelle de Violaine Lochu dont le commissariat a été confié à Vanessa Desclaux.

Conçue comme le second volet d’une programmation consacrée aux enjeux de santé publique, l’exposition investit l’ensemble des espaces du centre d’art, y compris le Project Space. Crabe Chorus – dont le titre est emprunté à un ensemble de pièces réalisées en 2023 – réunit des œuvres réalisées entre 2018 et 2026, parmi lesquelles un important corpus inédit conçu à Strasbourg pour l’exposition du CEAAC, en collaboration avec des participant·es volontaires.

La pratique artistique de Violaine Lochu se manifeste à travers une grande diversité de médiums : photographie, vidéo, dessin, installation sonore, texte et performance. Les œuvres réunies au CEAAC rendent compte du parcours singulier de l’artiste dans l’expérience du cancer, considérée à la fois depuis une perspective intime et personnelle, et depuis d’autres points de vue, ceux de patient·es, d’aidant·es et de soignant·es, rencontré·es à l’occasion de temps d’échange et d’ateliers à Bordeaux et à Strasbourg.

À Strasbourg, grâce au partenariat avec deux structures de soin en cancérologie – le service d’oncologie de la Clinique Sainte Anne et Strasbourg Oncologie Libérale (SOL) – ainsi qu’à un appel à participations relayé par la Haute école des arts du Rhin (HEAR), Violaine Lochu a pu engager un dialogue avec des patient·es, des aidant·es et des soignant·es sous la forme d’entretiens individuels ou de séances collectives. En-dehors du cadre hospitalier, des temps d’échanges et d’ateliers autour du corps et de la voix – accueillis au CEAAC et au Théâtre Jeune Public (TJP) – ont également été proposés pour rencontrer l’artiste autour de sa démarche. De cette dynamique collective est né un chœur autour de l’artiste, inventant ensemble un rituel de protection et un espace alternatif aux cadres traditionnels du soin. La performance de ce chœur sera activée lors du vernissage de l’exposition.

L’exposition se place ici sous l’égide du chœur en tant qu’ensemble réunissant une pluralité de membres et une multiplicité de voix, refusant de limiter l’expérience de la maladie à une perspective individuelle ou de l’isoler dans la sphère privée. Crabe Chorus compose une approche plurielle, sensible et politique, de l’expérience du cancer et des différentes temporalités qui la constituent, comme autant de seuils entre nos conceptions normées de la santé et de la maladie.

Centre européen d’action artistiques contemporaines 7 rue de l’Abreuvoir, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388256970 http://www.ceaac.org Eugène Neunreiter, fondateur dès 1865 des établissements de verrerie et de porcelaine du même nom achète en 1878 une propriété en bordure de la vieille ville et de l’ensemble militaire de l’ancienne citadelle accessible par le 7 de la rue de l’Abreuvoir et le 10 de la rue Fritz. Il y implante un de ses magasins de vente et ses entrepôts ainsi que des logements. C’est tout un complexe qui est construit en quelques années. Les plans datent de 1898. Une extension est construite en 19223. A partir de 1957, les locaux sont loués à différentes enseignes qui les transforment tout en conservant le magasin principal. Une partie de l’ensemble est démolie et transformée en 1977. Le CEAAC s’installe en 1995 après une rénovation confiée à l’architecte Eric Gauthier. Tram : arrêt Université (lignes C, E, F). Bus : arrêt Cité Administrative (lignes 15 et 30). Parking à proximité : Bateliers (10 rue de Zurich) et Étoile (Avenue du Rhin).

A l’occasion de l’ouverture de Crabe Chorus, le CEAAC vous propose une visite commentée en compagnie de l’artiste Violaine Lochu et de la commissaire Vanessa Desclaux. Dans un format propice aux la a…

© Crabe Chorus, 2023. Violaine Lochu, Adagp, Paris, 2025. Photo : Mélanie Pottier