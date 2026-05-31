Visite commentée de l’exposition et des jardins médicinaux de Loudun, Musée Renaudot, Loudun

Visite commentée de l’exposition et des jardins médicinaux de Loudun 6 et 7 juin Musée Renaudot Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez profiter d’une visite commentée de l’exposition «Polychreston – la potion magique de Théophraste» à 10h30 et 15h, et d’un parcours à la découverte des jardins médicinaux de Loudun.

Musée Renaudot Rue du Jeu de Paume, 86200 Loudun, France Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549982733 https://www.ville-loudun.fr/services-au-public/culture/les-musees/le-musee-renaudot https://www.facebook.com/museesdeloudun/;https://www.instagram.com/musees_loudun/ Théophraste Renaudot (1586-1653) médecin et journaliste, a fondé la presse française moderne. Né dans une famille protestante aisée, il fait des études de médecine à Montpellier. À Loudun, il se lie d’amitié avec le jeune évêque de Luçon, futur cardinal de Richelieu et conseiller de Louis XIII, qui lui sert de protecteur. Un « Traité des pauvres » lui vaut en 1612 un premier brevet royal pour un projet de « bureau d’adresses », qui devient au fil des temps l’ancêtre de l’agence pour l’emploi et du système des petites annonces. Il est ensuite nommé médecin du Roi et contribue à la naissance de l’Assistance Publique. « La Gazette », lancée en 1631, constitue le premier journal français, et Renaudot devient le premier journaliste officiel. En 1925, des journalistes fondent un nouveau prix littéraire, le prix Théophraste Renaudot, qui est décerné chaque année.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, venez profiter d’une visite commentée de l’exposition «Polychreston – la potion magique de Théophraste» à 10h30 et 15h, et d’un parcours à la découverte des…

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