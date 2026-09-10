Visite commentée de l’exposition « habitat industriel au pays de Niederbronn-les-Bains : de la maison ouvrière au château patronal »., Musée du fer, Reichshoffen

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « habitat industriel au pays de Niederbronn-les-Bains : de la maison ouvrière au château patronal ». Samedi 19 septembre, 16h00 Musée du fer Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Et si votre logement faisait partie de l’histoire industrielle locale ?

Participez à une visite commentée de l’exposition et laissez-vous guider à la découverte de l’habitat industriel du Pays de Niederbronn-les-Bains. Maisons ouvrières, lotissements, châteaux patronaux, logements collectifs… ce discret patrimoine bâti, né de l’industrie, façonne encore aujourd’hui nos villes et nos villages. À travers des photographies, des objets du quotidien et des documents d’archives, votre guide vous dévoilera l’histoire d’une épopée industrielle exceptionnelle qui a profondément marqué le territoire et ses habitants. Une invitation à porter un regard nouveau sur un patrimoine architectural, industriel et humain longtemps resté dans l’ombre.

Musée du fer 9 Rue Jeanne d’Arc, 67110 Reichshoffen, France Reichshoffen 67110 Reichshoffen Bas-Rhin Grand Est +33388803449 https://www.reichshoffen.fr/Le-Musee-Historique-et-Industriel.html La métallurgie dans les Vosges du Nord s’est développée à partir du XVIIe siècle en raison de la présence combinée de minerai de fer, de castine utilisée comme fondant dans les hauts-fourneaux, de forêts pour l’alimentation en charbon de bois et de rivières pour la force motrice.

Trois siècles de l’histoire des De Dietrich, maîtres de forges, de la fabrication du wagon trappe à celle des automotrices du TGV. Les poêles en fonte richement ornés produits par De Dietrich sont également à découvrir. En plus du thème central portant sur le fer, le musée évoque les grands moments de la cité au travers d’objets en provenance de fouilles archéologiques, de documents, de sceaux, de maquettes des deux châteaux. Gare de Reichshoffen à 5 mn à pied. Parking devant le musée ou place de Woerth

Et si votre logement faisait partie de l’histoire industrielle locale ?

©Région Grand Est – Inventaire Général / Christian Creutz