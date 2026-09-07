UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reichshoffen

Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Wohlfahrtshoffen · Reichshoffen

Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Wohlfahrtshoffen
Adresse
D53 67110 Reichshoffen
Ville
67110 Reichshoffen
Département
Bas-Rhin

Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen 19 et 20 septembre Chapelle de Wohlfahrtshoffen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou re-découvrez la chapelle de Wohlfahrtshoffen, reconstruite après l’incendie de 2023, ainsi que les proches environs.

Chapelle de Wohlfahrtshoffen D53 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 89 30 http://www.reichshoffen.fr Wohlfahrtshoffen est un village disparu au XIIIe siècle. Seul subsiste le lieu de culte, car lié aux pèlerinages à la Vierge Marie, à sainte Anne et à saint Wolfgang.
La grande chapelle a été ravagée par un incendie en novembre 2023, mais reconstruite à l’identique. Trois autels baroques et cloche déménagés de Reichshoffen pendant la reconstruction de l’église paroissiale (1770), chemin de croix restauré, ex-voto, vitraux, bannière de « Malgré-Nous », tableau de Paul Rudloff constituent le riche patrimoine de la chapelle.
A part la cloche disparue avec sa compagne, tout le reste a été miraculeusement sauvé des flammes et de l’eau. Se rajoute un patrimoine immatériel, les contes « Tausendkinderbrennel » et ‘Die Glocke vom gutem Willen » écrits par Louis-Edouard Schaeffer et illustrés par le graveur alsacien Henri Bacher. parking à proximité
Découvrez ou re-découvrez la chapelle de Wohlfahrtshoffen, reconstruite après l’incendie de 2023, ainsi que les proches environs.

©Ville de Reichshoffen

À voir aussi à Reichshoffen (Bas-Rhin)