Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen

Informations pratiques

Visite de la Chapelle de Wohlfahrtshoffen 19 et 20 septembre Chapelle de Wohlfahrtshoffen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou re-découvrez la chapelle de Wohlfahrtshoffen, reconstruite après l’incendie de 2023, ainsi que les proches environs.

Chapelle de Wohlfahrtshoffen D53 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est 03 88 80 89 30 http://www.reichshoffen.fr Wohlfahrtshoffen est un village disparu au XIIIe siècle. Seul subsiste le lieu de culte, car lié aux pèlerinages à la Vierge Marie, à sainte Anne et à saint Wolfgang.

La grande chapelle a été ravagée par un incendie en novembre 2023, mais reconstruite à l’identique. Trois autels baroques et cloche déménagés de Reichshoffen pendant la reconstruction de l’église paroissiale (1770), chemin de croix restauré, ex-voto, vitraux, bannière de « Malgré-Nous », tableau de Paul Rudloff constituent le riche patrimoine de la chapelle.

A part la cloche disparue avec sa compagne, tout le reste a été miraculeusement sauvé des flammes et de l’eau. Se rajoute un patrimoine immatériel, les contes « Tausendkinderbrennel » et ‘Die Glocke vom gutem Willen » écrits par Louis-Edouard Schaeffer et illustrés par le graveur alsacien Henri Bacher. parking à proximité

Découvrez ou re-découvrez la chapelle de Wohlfahrtshoffen, reconstruite après l’incendie de 2023, ainsi que les proches environs.

©Ville de Reichshoffen