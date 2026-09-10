Visite commentée de l’exposition « L’Union Belge d’hier à aujourd’hui au service des personnes âgées », GCSMS de l’Union Belge, Courbevoie

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « L’Union Belge d’hier à aujourd’hui au service des personnes âgées » 19 et 20 septembre GCSMS de l’Union Belge Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pour la première fois, l’Union Belge réalise une exposition-dossier sur son histoire. Implantée à Courbevoie depuis 1912, la maison de retraite accueille au départ des Belges âgés, devient hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale et aujourd’hui encore perpétue cette tradition de l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec bienveillance et humanité.

Des visites commentées flash en continue sont proposées le samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.

GCSMS de l’Union Belge 49 rue de Colombes 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 43 33 02 16 https://mapad.fr/etablissements/la-residence-union-belge/ L’Union Belge est un bâtiment construit au début du XXe siècle à Courbevoie pour soigner et accueillir les ressortissants belges âgés et handicapés en France. Le bâtiment accueille aujourd’hui une maison de retraite. Gare de Courbevoie et Bécon-les-Bruyères – Parking privé

Visite commentée de l’exposition « L’Union Belge d’hier à aujourd’hui au service des personnes âgées »

© MAPAD – B. Fortin-Duchemin