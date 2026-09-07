Visite commentée de l’exposition « Quino », musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Quino » Dimanche 20 septembre, 11h00 musée Peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’exposition Quino

A la découverte d’un des plus grands dessinateurs de presse argentins, créateur de l’iconique Mafalda. Les dessins de Quino brossent avec un humour corrosif une vie quotidienne vécue sous le joug d’un régime autoritaire. Chaque dessin est un sourire porteur de message.

musée Peynet et du dessin humoristique place nationale, 06600 antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905429 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-peynet-et-du-dessin-humoristique [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Le musée Peynet et du dessin humoristique se dresse au cœur de la vieille ville, à deux pas du port. Face au kiosque à musique, à sa porte, veillent deux amoureux de bronze tendrement enlacés, hommage au célèbre couple créé par Raymond Peynet.

Le musee peynet…

« J’ai dessiné parce que c’est ce que je savais faire le mieux… » Raymond Peynet

Raymond Peynet est né le 16 novembre 1908 à Paris. En 1930 il entre chez un grand publiciste, Tolmer ; son trait s’affirme rapidement, Il vend rapidement ses dessins aux plus grands quotidiens.

En 1943, à l’occasion d’un rendez-vous devant le kiosque de Valence, Peynet dessine un petit couple rebaptisé « les Amoureux » par le rédacteur en chef du journal Ric et Rac, Max Favalelli. C’est le début d’une « Peynetmania » …

Pendant plus de quarante années, les amoureux dans la presse et sur tous les types de supports (porcelaines, décors de théâtres, soieries, bijoux, poupées, lithographies).

Deux musées lui sont consacrés au Japon, comme en France. La statue des amoureux trône au mémorial d’Hiroshima comme symbole international de la paix.

En 1976, Peynet décide de s’installer à Antibes. L’artiste va participer par l’exercice de son art à de nombreuses manifestations antiboises.

En 1988 l’idée d’un musée est proposée par Pierre Merli, sénateur-maire, à l’artiste qui, enthousiasmé, offre près de 300 œuvres qui en constitueront le fonds permanent.

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… et du dessin humoristique

« Un dessin réussi prête à rire ; quand il est vraiment réussi, il prête à penser. S’il prête à rire et à penser, alors c’est un excellent dessin ». Tignous

En 1995, avec l’accord de Raymond Peynet, le musée ouvre ses portes à ses coreligionnaires, les dessinateurs humoristiques de presse. L’officialisation de l’appellation « musée Peynet et du Dessin humoristique » intervient en 1999.

Les expositions vont se succéder. Des évènements monographiques (Faizant, Dubout, Moisan, Blachon, Chenez, Ricord, Mordillo, Uderzo, Morchoisne, Tim, Reyboz, Kristian, Bosc, Serre ou Xavier Gorce), mais également des accrochages thématiques rassemblant plusieurs artistes tels La Justice de Daumier à Plantu, Le modèle Picasso, Dessins pour la paix, Le dessin d’audience, Les tranchées de la propagande, Gueules d’acteurs.

une politique dynamique d’acquisition et de médiation

Le Musée pratique une politique d’acquisition d’œuvres originales et de documents couvrant une large période du XIXe siècle à nos jours, en développant parallèlement un vrai programme de médiation culturelle pour petits et grands. Le fonds patrimonial initial s’est étoffé pour proposer aujourd’hui plus de 800 dessins et documents permettant de nombreux accrochages thématiques.

Visite commentée de l’exposition Quino