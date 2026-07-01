Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes », Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Nouheïla Belazar propose une visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes ».

Cette visite sera suivie de performances sonores proposées par l’artiste.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/51651223_carte-blanche-a-lesa-exposition-zone-liminale-entre-deux-mondes-par-nouheila-belazar »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Découvrez l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » accompagné par Nouheïla Belazar, étudiante en 5ème année à l’Esä, et assistez à une performance artistique.

Nouheïla Belazar