Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes », Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Nouheïla Belazar propose une visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes ».
Cette visite sera suivie de performances sonores proposées par l’artiste.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/51651223_carte-blanche-a-lesa-exposition-zone-liminale-entre-deux-mondes-par-nouheila-belazar »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Découvrez l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » accompagné par Nouheïla Belazar, étudiante en 5ème année à l’Esä, et assistez à une performance artistique.
Nouheïla Belazar
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Tournoi GeoGuessr : explorez le monde, un indice à la fois !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing 4 juillet 2026
- Ciné-Rencontre | A Second Life, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing 8 juillet 2026
- Exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor, Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing 11 juillet 2026
- Vernissage de l’exposition « Paris-Londres-Paris », Bernard Plossu, Michel Butor, Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux, Tourcoing 11 juillet 2026
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026