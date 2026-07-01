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Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes », Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing

Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes », Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Nouheïla Belazar propose une visite commentée de l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes ».
Cette visite sera suivie de performances sonores proposées par l’artiste.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/51651223_carte-blanche-a-lesa-exposition-zone-liminale-entre-deux-mondes-par-nouheila-belazar »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
Découvrez l’exposition « Zone liminale : entre deux mondes » accompagné par Nouheïla Belazar, étudiante en 5ème année à l’Esä, et assistez à une performance artistique.

Nouheïla Belazar

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