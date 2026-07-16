Visite commentée de l’hôpital Xavier-Arnozan, Hôpital Xavier Arnozan, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôpital Xavier-Arnozan Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôpital Xavier Arnozan Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire, jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’hôpital Xavier-Arnozan

Dimanche 20 septembre à 15h, venez découvrir la richesse patrimoniale de cet ancien sanatorium, aujourd’hui hôpital de pointe.

La visite des bâtiments anciens et modernes, accompagnée d’une promenade dans les espaces verts du site, vous permettra de reconstituer l’histoire de ce lieu exceptionnel.

Rendez-vous à l’Institut de formation en soins infirmiers, site Xavier-Arnozan.

Institut des métiers de la santé IMS Sud

Avenue du Haut-Lévêque

33604 Pessac Cedex

Plan d’accès : https://maps.app.goo.gl/w1FvNDidWdLhYQfZ9

Hôpital Xavier Arnozan Avenue du Haut-lévêque, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep-hopital-xavier-arnozan-2026 »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/w1FvNDWdLhYQfZ9 »}, {« link »: « https://maps.app.goo.gl/w1FvNDidWdLhYQfZ9 »}] L’hôpital Xavier Arnozan tire son nom de celui d’un éminent médecin bordelais né en 1852, qui fut aussi adjoint au maire de Bordeaux pendant 13 ans, chargé de la direction des services municipaux de l’assistance et de l’hygiène.

Membre de nombreuses sociétés savantes et auteur de plusieurs publications, il fut admiré et vénéré par ses concitoyens. Il fut aussi nommé commandeur de la Légion d’honneur.

C’est lui qui convainquit le conseil municipal de Bordeaux d’acheter en 1919 le sanatorium privé de Feuillas situé à Pessac, et qui participa à son développement en tant qu’administrateur.

Visite guidée de l’Hôpital Xavier Arnozan dimanche 20 septembre à 15h !

© CHU de Bordeaux