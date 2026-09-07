Visite commentée de l’hôtel préfectoral et de son parc, Préfecture de Lot-et-Garonne, Agen

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôtel préfectoral et de son parc Dimanche 20 septembre, 14h00 Préfecture de Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La préfecture de Lot-et-Garonne ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine. Profitez de visites commentées gratuites pour découvrir l’hôtel préfectoral et son parc.

Préfecture de Lot-et-Garonne 2 rue Étienne Dolet, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 77 60 47 http://lot-et-garonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Préfète-de-Lot-et-Garonne-287253421929333/?ref=bookmarks;https://twitter.com/Prefet47 Ancien palais épiscopal dont la construction fut décidée par Monseigneur Usson de Bonnac et confiée à l’architecte Leroy. La première pierre est posée en 1775. Séduit par la beauté et la majesté des lieux, Napoléon Ier décide d’y transférer la préfecture. Il signe le décret impérial actant cette décision le 28 février 1809. Des travaux sont immédiatement entrepris pour restaurer le bâtiment qui s’est dégradé depuis la mise sous scellés de l’évêché en 1791. C’est le 23 novembre 1810 que le premier Préfet, Christophe de Villeneuve-Bargemont, s’y installe. L’édifice est influencé par Mansard. On a écrit que son architecture était inspirée de l’Hôtel Matignon construit en 1720 par Jean de Courtonne sous la régence. On trouve en effet tous les poncifs de la distribution française tels qu’ils ressortent des hôtels de Mansart et de Vau. Le parc paysager de la préfecture est un ensemble clos de murs, presque carré, qui couvre un espace de 3 hectares. Il présente une grande diversité de végétaux, dont plusieurs espèces de cèdres dont un cèdre du Liban, le plus proche des bâtiments, qui aurait été planté par l’évêque et daterait donc de la fin du XIIIe siècle.

La préfecture de Lot-et-Garonne ouvre ses portes pour la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. Des visites commentées gratuites de l’hôtel préfectoral et du parc seront organisées.

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