VISITE COMMENTEE DE MAYENNE Quai de Waiblingen Mayenne
VISITE COMMENTEE DE MAYENNE Quai de Waiblingen Mayenne mardi 11 août 2026.
VISITE COMMENTEE DE MAYENNE
Quai de Waiblingen Au pied de l’Office de Tourisme Mayenne Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, lors d’une visite-découverte.
Partez à la rencontre de l’histoire de la ville de Mayenne à travers ses monuments les plus emblématiques ! De la naissance de la ville fortifiée médiévale à son embellissement au XVIIᵉ siècle par le cardinal Mazarin, en passant par les bouleversements des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, laissez-vous conter un véritable condensé d’histoire lors de cette balade urbaine. .
Quai de Waiblingen Au pied de l’Office de Tourisme Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accompanied by a guide, discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, during a discovery tour.
L’événement VISITE COMMENTEE DE MAYENNE Mayenne a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Mayenne Co