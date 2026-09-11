Visite commentée : déambulez dans les coulisses du centre des archives municipales et communautaires de Grand Châtellerault, Centre des archives de Grand Châtellerault, Châtellerault

Informations pratiques

Visite commentée : déambulez dans les coulisses du centre des archives municipales et communautaires de Grand Châtellerault 19 et 20 septembre Centre des archives de Grand Châtellerault Vienne

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le bâtiment réhabilité qui abrite aujourd’hui les archives à l’occasion d’une visite commentée.

Le parcours permettra de mieux comprendre l’histoire du lieu, sa transformation et ses nouveaux usages, tout en découvrant une sélection de documents emblématiques conservés dans les fonds.

Centre des archives de Grand Châtellerault 48 Rue Arsène et Jean Lambert, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 La Plaine d’Ozon Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549236510 https://www.grand-chatellerault.fr/connaitre/archives Le Centre des archives Grand Châtellerault donne accès à des ressources municipales et communautaires variées datant de 1404 à aujourd’hui.

Visite commentée du bâtiment réhabilité qui abrite les archives et présentation de documents phares