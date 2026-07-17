Visite commentée : découvrez la Maison sur le Fleuve, La Maison sur le Fleuve, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez la Maison sur le Fleuve Dimanche 20 septembre, 11h00 La Maison sur le Fleuve Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Visite commentée

Venez découvrir la Maison sur le Fleuve, un nouveau patrimoine installé au cœur de Cognac, sur la Charente.

Cette visite à deux voix sera menée par Marine Maupetit, architecte, et Joseph Peeters, constructeur.

Dessinée par Feda Wardak, la Maison sur le Fleuve est une architecture flottante, sans portes ni murs, amarrée sur les berges de la Charente. Elle est le fruit d’une recherche collective lancée en 2021 par l’Avant-Scène Cognac, à la suite d’une invitation de la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine à expérimenter de nouvelles formes d’art dans l’espace public.

À la fois œuvre et lieu de vie, cet espace a été imaginé sans fonction définie à l’avance, afin de ne pas l’enfermer dans des usages déjà connus. Le projet se présente comme une « utopie en action », une expérience concrète destinée à explorer de nouvelles manières d’habiter ensemble.

La Maison sur le Fleuve invite ainsi à réfléchir à notre façon de vivre sur le fleuve et à construire une relation plus apaisée avec ce milieu, en réunissant scientifiques, artistes et habitants.

La Maison sur le Fleuve impasse saint fiacre, 16100 cognac Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 82 58 70 https://avantscene.com/ https://www.instagram.com/avant_scene_cognac/;https://www.facebook.com/lavantscenecognac/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 82 58 70 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@avantscene.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://avantscene.mapado.com/ »}] Parking de préférence place du Solençon ; poursuivre à pied sur le chemin de halage (5 à 10 minutes) jusqu’à hauteur des Jardins de St Fiacre.

VISITE COMMENTEE

©avantscenecognac