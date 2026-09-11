[Visite commentée] Derrière les murs des Hauts-Murats : Empreintes, Résidence locative « Empreintes », Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Résidence locative « Empreintes » · Toulouse
Informations pratiques
[Visite commentée] Derrière les murs des Hauts-Murats : Empreintes 19 et 20 septembre Résidence locative « Empreintes » Haute-Garonne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Groupe des Chalets, acteur de référence du logement à loyer modéré en Occitanie, ouvre exceptionnellement les portes de son patrimoine.
Découvrez, lors d’une visite guidée des extérieurs, la résidence locative « Empreintes », située sur le site emblématique réhabilité des Hauts-Murats, au cœur du centre historique de Toulouse.
La visite retracera l’histoire du site, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à travers ses remparts, sa tour et les différentes étapes de sa transformation.
Résidence locative « Empreintes » 7 Place des Hauts Murats 31000 Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 13 25 25 https://www.groupedeschalets.com/ [{« type »: « email », « value »: « communication@groupedeschalets.com »}] Tramway et arrêt de métro Palais de justice
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Groupe des Chalets, acteur référent du logement à loyer modéré en Occitanie, ouvre son patrimoine. Il propose la visite guidée des extérieurs «…
©Letellier Architectes
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