[Visite commentée] Derrière les murs des Hauts-Murats : Empreintes, Résidence locative « Empreintes », Toulouse

Informations pratiques

[Visite commentée] Derrière les murs des Hauts-Murats : Empreintes 19 et 20 septembre Résidence locative « Empreintes » Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Groupe des Chalets, acteur de référence du logement à loyer modéré en Occitanie, ouvre exceptionnellement les portes de son patrimoine.

Découvrez, lors d’une visite guidée des extérieurs, la résidence locative « Empreintes », située sur le site emblématique réhabilité des Hauts-Murats, au cœur du centre historique de Toulouse.

La visite retracera l’histoire du site, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, à travers ses remparts, sa tour et les différentes étapes de sa transformation.

Résidence locative « Empreintes » 7 Place des Hauts Murats 31000 Toulouse Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 13 25 25 https://www.groupedeschalets.com/ [{« type »: « email », « value »: « communication@groupedeschalets.com »}] Tramway et arrêt de métro Palais de justice

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Groupe des Chalets, acteur référent du logement à loyer modéré en Occitanie, ouvre son patrimoine. Il propose la visite guidée des extérieurs «…

©Letellier Architectes