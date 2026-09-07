Visite commentée : « Des archives photos à la photographie d’archives », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne

Informations pratiques

Visite commentée : « Des archives photos à la photographie d’archives » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude

Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plaques de verre, affiches, documents numérisés… Découvrez la photographie comme une source artistique et documentaire d’une richesse infinie, au cœur de notre patrimoine et de notre mémoire collective.

Départs réguliers de 14h à 17h, dernier départ vers 17h.

Durée : 1h.

Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.

Plaques de verre, affiches, numérisations… Pour découvrir la photographie comme source artistique et documentaire, d’une richesse infinie, au cœur de notre patrimoine et de notre mémoire collective.

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