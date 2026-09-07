Visite commentée : « Des archives photos à la photographie d’archives », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne
Informations pratiques
Visite commentée : « Des archives photos à la photographie d’archives » Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude
Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Plaques de verre, affiches, documents numérisés… Découvrez la photographie comme une source artistique et documentaire d’une richesse infinie, au cœur de notre patrimoine et de notre mémoire collective.
Départs réguliers de 14h à 17h, dernier départ vers 17h.
Durée : 1h.
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Plaques de verre, affiches, numérisations… Pour découvrir la photographie comme source artistique et documentaire, d’une richesse infinie, au cœur de notre patrimoine et de notre mémoire collective.
©AD11_176J248_021
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- LES MUTATIONS DU LITTORAL AUDOIS Carcassonne 11 septembre 2026
- RIVAGES SONORES Carcassonne 11 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Carcassonne, Banque de France – Carcassonne, Carcassonne 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] Initiation à la gravure et à la typographie à Lamourelle !, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne 18 septembre 2026
- « Dans les coulisses d’un héritage fragile », exposition consacrée à la fragilité des documents patrimoniaux et aux enjeux de leur conservation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne 18 septembre 2026