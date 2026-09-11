Visite commentée des collections naturalistes, Musée des papillons, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Musée des papillons · Saint-Quentin
Informations pratiques
Visite commentée des collections naturalistes 19 et 20 septembre Musée des papillons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Les collections naturalistes sont constituées de matière organique qui réagissent à leur environnement et constituent également une réserve de nourriture pour d’autres animaux. Quels moyens de surveillance et quelles techniques de préservation, préventive comme curative, mettre en œuvre pour assurer leur pérennité ? Découvrez la face cachée du musée avec la conservatrice et l’agent chargé de l’entretien des collections.
Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.
Les collections naturalistes sont constituées de matière organique qui réagissent à leur environnement et constituent également une réserve de nourriture pour d’autres animaux. Quels moyens de et de…
©Ville de Saint-Quentin
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