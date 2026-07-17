Visite commentée des coulisses des Archives, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Visite commentée des coulisses des Archives Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Sans réservation. Jauge limitée à 15 personnes

Durée : 1 heure 15

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2025 à 10h30 ; 11h30 ; 14h00 ; 15h00 ; 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Entrez et visitez des espaces habituellement fermés au public en vous laissant guider par des professionnels qui vous parleront du bâtiment, des métiers des archives et des documents précieux qui sont conservés dans ces murs.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr

Les Archives côté coulisses

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