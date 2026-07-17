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Visite commentée des coulisses des Archives, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales d'Indre-et-Loire · Tours

Visite commentée des coulisses des Archives, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales d'Indre-et-Loire
Adresse
6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Sans réservation. Jauge limitée à 15 personnes Durée : 1 heure 15 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2025 à 10h30 ; 11h30 ; 14h00 ; 15h00 ; 16h00

Visite commentée des coulisses des Archives Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Sans réservation. Jauge limitée à 15 personnes
Durée : 1 heure 15
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2025 à 10h30 ; 11h30 ; 14h00 ; 15h00 ; 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Entrez et visitez des espaces habituellement fermés au public en vous laissant guider par des professionnels qui vous parleront du bâtiment, des métiers des archives et des documents précieux qui sont conservés dans ces murs.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr
Les Archives côté coulisses

©archives37

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