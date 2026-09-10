Visite commentée des coulisses du cinéma, Le Chardon, Gannat

Informations pratiques

Visite commentée des coulisses du cinéma 19 et 20 septembre Le Chardon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cabine de projection, appareils d’époque, métiers de l’ombre…

Venez découvrir les secrets du 7e art en compagnie de l’équipe du Chardon, pour un regard inédit sur un lieu de culture du quotidien.

Le Chardon Allée des Tilleuls, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903334 https://ville-gannat.fr/sortir/cinema-le-chardon/

Cabine de projection, appareils d’époque, métiers de l’ombre…