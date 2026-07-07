Yoga sur chaise CCAS Gannat
mardi 15 septembre 2026 · CCAS · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Yoga sur chaise
CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-09-29 10:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13
Une initiation au Yoga sur chaise sera proposée chaque mardi, du 15 septembre au 13 octobre, de 10h30 à 11h30.
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
An introductory class on chair yoga will be offered every Tuesday, from September 15 to October 13, from 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
L’événement Yoga sur chaise Gannat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule
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