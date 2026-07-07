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AGENDA · Gannat

Yoga sur chaise CCAS Gannat

mardi 15 septembre 2026 · CCAS · Gannat

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
CCAS
Adresse
14, allée des Tilleuls
Ville
03800 Gannat
Département
Allier
Tarif

Gannat

Yoga sur chaise

CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-09-29 10:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13

Une initiation au Yoga sur chaise sera proposée chaque mardi, du 15 septembre au 13 octobre, de 10h30 à 11h30.
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CCAS 14, allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73  ccas@ville-gannat.fr

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English :

An introductory class on chair yoga will be offered every Tuesday, from September 15 to October 13, from 10:30 a.m. to 11:30 a.m.

L’événement Yoga sur chaise Gannat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule

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