Visite commentée des Entrepôts Anthony, 9 rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray, Arc-lès-Gray
samedi 19 septembre 2026 · 9 rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray · Arc-lès-Gray
Informations pratiques
Visite commentée des Entrepôts Anthony 19 et 20 septembre 9 rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray Haute-Saône
1€ par adulte et gratuit pour les enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Plongez dans l’histoire d’un lieu emblématique d’Arc-lès-Gray !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les anciens entrepôts Anthony, bâtis en 1729 au bord de la Saône pour le commerce des grains et des vins. Au fil des siècles, ce vaste bâtiment a accompagné le développement économique de la commune, avant d’accueillir une fonderie qui a fonctionné jusqu’en 1973.
Une visite commentée pour remonter le temps et découvrir les hommes, les activités et les transformations qui ont marqué ce lieu chargé d’histoire.
9 rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray 9 rue de Verdun, 70100 Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 52 39 80 »}]
Plongez dans l’histoire d’un lieu emblématique d’Arc-lès-Gray !
© Bourgogne Tourisme
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