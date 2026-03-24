Visite commentée des fresques de Vic en anglais Nohant-Vic
Visite commentée des fresques de Vic en anglais Nohant-Vic mercredi 15 juillet 2026.
Visite commentée des fresques de Vic en anglais
Eglise Nohant-Vic Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Visite commentée des fresques de l’église de Vic en anglaisFamilles
Les fresques de Vic, représentatives de l’épanouissement de l’art roman en Berry, sont exceptionnelles. L’Office de Tourisme propose une visite commentée afin d’en comprendre toute l’iconographie ; l’ampleur du programme et la richesse du décor en font un des fleurons du patrimoine religieux français. 3 .
Eglise Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64
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English :
Guided tour of the Vic church frescoes in English
L’événement Visite commentée des fresques de Vic en anglais Nohant-Vic a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays de George Sand
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