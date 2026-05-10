Visite commentée des jardins de l’école d’art Gérard Jacot de Belfort, École d’art de Belfort, Belfort

Informations pratiques

Visite commentée des jardins de l’école d’art Gérard Jacot de Belfort Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 École d’art de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | 18 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Depuis bientôt 30 ans, l’École d’Art de Belfort, G.Jacot fait rayonner les arts visuels au cœur de la ville.

Installée dans une ancienne caserne militaire, l’école est adossée à la Corne de l’Espérance. Cet ouvrage défensif fait partie du plan de fortification imaginé par Vauban en 1687 pour protéger la ville des hauteurs de la Miotte.

Aujourd’hui, elle accueille un jardin suspendu de 1 200 m² en plein cœur de Belfort.

Grâce au soutien de la Fondation de France et de la Ville de Belfort, l’école d’art développe depuis 2018 un programme unique d’enseignement liant l’art et le vivant.

Ses jardins sont à la fois des espaces de culture, d’observation, de création et de partage pour les usagers de l’école. Ils y explorent de nouvelles relations entre les pratiques artistiques et les enjeux écologiques.

Venez découvrir les coulisses de ce lieu patrimonial foisonnant, son histoire et sa transformation. Vous comprendrez comment un site façonné pour la défense militaire résiste aujourd’hui grâce à de nouveaux usages et se réinvente à travers la création artistique et le vivant.

École d’art de Belfort 2 avenue de l’Espérance, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 36 62 10 https://www.ecole-art-belfort.fr [{« type »: « email », « value »: « publics@ecole-art-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 36 62 10 »}] Transports en commun et présence d’un parking.

Depuis bientôt 30 ans, l’École d’Art de Belfort, G.Jacot fait rayonner les arts visuels au cœur de la ville.

© École d’art de Belfort