Visite commentée des magasins des Archives municipales d’Albi, Archives municipales, Albi

Informations pratiques

Visite commentée des magasins des Archives municipales d’Albi 19 et 20 septembre Archives municipales Tarn

Gratuit. Visites limitées à 8 personnes par groupe. Inscription obligatoire sur : archives.municipales@mairie-albi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:20:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des magasins des Archives municipales d’Albi

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville d’Albi vous invite à découvrir des espaces habituellement fermés au public.

Comme en 2025, les magasins des Archives municipales ouvrent exceptionnellement leurs portes. Accompagnés par les personnels des Archives, vous découvrirez les coulisses de la conservation du patrimoine écrit et les missions menées au quotidien pour collecter, conserver et valoriser les fonds d’archives.

Informations pratiques :

Visites limitées à 8 personnes par groupe

Durée : 40 minutes

Inscription obligatoire à l’adresse suivante : archives.municipales@mairie-albi.fr

Archives municipales 25 Rue Jean Rostand, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563464650 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34236 [{« link »: « mailto:archives.municipales@mairie-albi.fr »}]

Visite des magasins des Archives municipales d’Albi

© Sébastien Pioch Ville d’Albi