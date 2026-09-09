Visite commentée des œuvres contemporaines dans l’exposition « Franz Schrader, la montagne sublimée », Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Château fort-Musée Pyrénéen · Lourdes
Informations pratiques
Visite commentée des œuvres contemporaines dans l’exposition « Franz Schrader, la montagne sublimée » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Pour prolonger l’oeuvre du peintre et cartographe Schrader, le Musée pyrénéen invite les élèves de l’École supérieure d’art de design des Pyrénées de Tarbes (ESAD) et les jeunes de l’Atelier Municipal des Arts de Lourdes (AMA) a porter un regard contemporain sur son travail. Une rencontre singulière avec des artistes passionnés.
Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.
Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.
Pour prolonger l’oeuvre du peintre et cartographe Schrader, le Musée pyrénéen invite les élèves de l’École supérieure d’art de design des Pyrénées de Tarbes (ESAD) et les jeunes de l’Atelier des Arts…
© Léo-Paul Michel-Labat
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