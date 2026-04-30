Visite commentée des remparts, Office de tourisme de Poligny, Poligny
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme de Poligny · Poligny
Informations pratiques
Visite commentée des remparts Dimanche 20 septembre, 10h45 Office de tourisme de Poligny Jura
Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, eau, Marche avec un peu de dénivelé.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découverte de l’histoire des fortifications de Poligny dans une visite urbaine qui permet aussi de comprendre l’évolution de l’urbanisme à travers des siècles.
Office de tourisme de Poligny 20 place des Déportés, 39800 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Découverte de l’histoire des fortifications de Poligny dans une visite urbaine qui permet aussi de comprendre l’évolution de l’urbanisme à travers des siècles. Marche avec un peu de dénivelé.
©OTCDJ
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