Visite commentée des remparts, Office de tourisme de Poligny, Poligny

Informations pratiques

Visite commentée des remparts Dimanche 20 septembre, 10h45 Office de tourisme de Poligny Jura

Bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, eau, Marche avec un peu de dénivelé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte de l’histoire des fortifications de Poligny dans une visite urbaine qui permet aussi de comprendre l’évolution de l’urbanisme à travers des siècles.

Office de tourisme de Poligny 20 place des Déportés, 39800 Poligny Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Découverte de l’histoire des fortifications de Poligny dans une visite urbaine qui permet aussi de comprendre l’évolution de l’urbanisme à travers des siècles. Marche avec un peu de dénivelé.

©OTCDJ