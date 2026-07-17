Visite commentée des réserves du musée, Musée de la bande dessinée, Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la bande dessinée · Angoulême
Informations pratiques
Visite commentée des réserves du musée 19 et 20 septembre Musée de la bande dessinée Charente
Gratuit. Réservation sur place le jour même, places limitées à 15 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite des réserves du Musée de la bande dessinée et de la Bibliothèque patrimoniale, où sont conservées 25 000 planches originales et plus de 250 000 albums et périodiques.
Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 38 65 65 https://www.citebd.org/ https://www.instagram.com/citedelabd/;https://www.facebook.com/laCite.citebd/ Musée de la bande dessinée Parking gratuit situé au 2 rue des Abras 16000 Angoulême.
Plusieurs places réservées aux personnes en situation de handicap.
Accès en bus Möbius lignes 6 et 9 arrêt la Cité ou navette gratuite N2 arrêt Pôle Image.
Visite des réserves du Musée de la bande dessinée et de la Bibliothèque patrimoniale où sont conservés 25000 planches originales et plus de 250000 albums et périodiques.
©Julien Magnan
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