Visite commentée des sacristies (XIXe siècle), Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée des sacristies (XIXe siècle) 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-André de Bordeaux Gironde

Gratuit. Limité à 20 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les décors peints restaurés ainsi qu’une sélection de vêtements liturgiques issus des collections de la cathédrale.

La visite s’effectue en groupe, à travers les sacristies et la galerie de l’ancien cloître.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Cathédrale Saint-André de Bordeaux Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556446729 https://www.cathedrale-bordeaux.fr La cathédrale Saint-André de Bordeaux, construite à partir du XIIe siècle, allie styles roman et gothique. Sa façade nord, ornée de deux tours (81 et 93 m) – dont la tour Pey-Berland (XVᵉ siècle) abritant une cloche de 8 tonnes – encadre un portail sculpté représentant le Christ et les apôtres. À l’intérieur, l’impressionnante nef de 23 m avec ses voûtes gothiques, ainsi que les vitraux restaurés, créent une atmosphère unique. Le portail royal, en façade ouest, plus sobre, illustre la transition entre les deux styles. Lieu de pèlerinage sur la voie de Tours, elle abrite les reliques de saint André. Témoin d’événements historiques comme le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et Louis VII (1137), elle a subi des dégradations lors des guerres de Religion et de la Révolution. Restaurée au XIXᵉ siècle par l’architecte Paul Abadie fils (1812-1884) (également connu pour le Sacré-Cœur de Paris), elle fait aujourd’hui l’objet de travaux réguliers pour préserver son authenticité. Tram A ou Tram B. Arrêt Hôtel de Ville

Découverte de décors peints restaurés et de vêtements liturgiques.

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