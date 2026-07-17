Visite commentée des salles anciennes de la bibliothèque universitaire, Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Universitaire des Sciences de l'Homme · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée des salles anciennes de la bibliothèque universitaire Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme Gironde
Gratuit. Entrée libre. Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Plongez dans l’histoire de la bibliothèque.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Bibliothèque Universitaire des Sciences de l’Homme 3 ter place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 57 19 30 https://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Les-bibliotheques/Sciences-de-l-Homme/Bibliotheque-universitaire-des-Sciences-de-l-Homme https://www.instagram.com/bubordeaux Lorsque Jean-Louis Pascal remporte le concours pour la construction de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, c’est déjà un architecte reconnu qui vient d’être nommé architecte de la Bibliothèque Nationale à Paris. Il réalise à Bordeaux un monument au plan typiquement « Beaux-arts » mais un bâtiment rationnel, qui tient compte des nouvelles découvertes de la médecine et intègre les matériaux modernes du XIXe siècle. Le bâtiment abrite aujourd’hui les formations en sciences de l’Homme. La bibliothèque universitaire (BU SH) offre près de 300 places de lecture.
Plongée dans l’histoire de la bibliothèque.
© Fabrice Zambau / Scoop – Université de Bordeaux
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