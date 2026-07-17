Visite commentée des vieux gréements de Canet, Quai Florence Arthaud, Canet-en-Roussillon
dimanche 20 septembre 2026 · Quai Florence Arthaud · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Visite commentée des vieux gréements de Canet Dimanche 20 septembre, 10h30 Quai Florence Arthaud Pyrénées-Orientales
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez une magnifique collection de voiliers de tradition, entretenus et toujours en navigation malgré leur grand âge, grâce aux soins et à la passion d’un collectif de gens de mer.
Une visite instructive et un moment d’émotion partagée.
Quai Florence Arthaud Quai Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Le port de Canet abrite, en Méditerranée, la flotte la plus diversifiée de vieux gréements en bois, barques méditerranéennes et catalanes, sloop, ketch, cotres, bateaux de l’Atlantique et du monde entier !
Découvrez une magnifique collection de voiliers de tradition, entretenus et toujours en navigation malgré leur grand âge, grâce aux soins et à la passion d’un collectif de gens de mer.
©mairie de Canet en Roussillon
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