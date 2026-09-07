Visite commentée d’Eymoutiers et ses patrimoines, Bourg d’Eymoutiers, Eymoutiers

Informations pratiques

Visite commentée d’Eymoutiers et ses patrimoines Dimanche 20 septembre, 15h00 Bourg d’Eymoutiers Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Mois de l’architecture du Pays Monts et Barrages*, le Pays d’art et d’histoire propose une visite consacrée au patrimoine d’Eymoutiers, à ses dispositifs de protection et aux menaces auxquelles il peut être confronté.

Animée à deux voix par Julie Grèze, guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, et Jean Riboulet, premier adjoint au maire, cette visite invitera à réfléchir à la préservation du patrimoine et à son adaptation aux nouveaux usages.

Le parcours abordera notamment l’ancien couvent restauré, la collégiale et son projet de restauration sur quinze ans, le Site patrimonial remarquable, le site inscrit de la vallée de la Vienne, le patrimoine ferroviaire ainsi que l’ancienne gare de tramway.

La visite sera également l’occasion de présenter le dernier livret du Pays d’art et d’histoire : « Focus Patrimoine protégé d’Eymoutiers ».

Rendez-vous à 15h à l’office de tourisme d’Eymoutiers.

Gratuit, sans inscription.

Durée : 2h.

Renseignements au 05 55 69 57 60 /www.pahmontsetbarrages.fr

*Le Mois de l’architecture : série d’événements sur divers sites du Pays Monts et Barrage du 18/09 au 31/10. Thème 2026 : Réinventer son territoire. Programme disponible surhttps://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages

Bourg d’Eymoutiers 87130 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.pahmontsetbarrages.fr »}, {« link »: « https://moisdelarchitecture.wixsite.com/montsetbarrages »}]

Dans le cadre du Mois de l’Architecture du Pays Monts et Barrages*, le Pays d’art et d’histoire propose un tour des lieux de patrimoine d’Eymoutiers, leurs dispositifs de protection et les menaces …

©Pays Monts et Barrages – Aurélien Clavreul