Visite commentée : « Dialoguons ensemble en Charente », Banque de France Charente, Angoulême

Informations pratiques

Visite commentée : « Dialoguons ensemble en Charente » Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h45 Banque de France Charente Charente

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:45:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Venez rencontrer nos équipes dans nos locaux et découvrir nos missions ainsi que nos domaines d’expertise.

Au programme : apprendre à détecter les faux billets, mieux connaître notre histoire et nos projets, découvrir nos ateliers d’éducation financière, comprendre le fonctionnement du monde de l’entreprise, appréhender la conjoncture économique actuelle et identifier les difficultés financières auxquelles les particuliers peuvent être confrontés.

Vous pourrez également poser toutes vos questions et échanger directement avec nos experts.

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles.

Banque de France Charente 9 rue du chateau, 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-bdf-charente »}]

Venez rencontrer nos équipes dans nos locaux et découvrir nos missions ainsi que nos domaines d’expertise.

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