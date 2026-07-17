Visite commentée : distiller le monde, un voyage au cœur du vivant, La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire, Cognac

Informations pratiques

Visite commentée : distiller le monde, un voyage au cœur du vivant 19 et 20 septembre La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la distillation à travers les âges et les continents au cours d’une visite commentée enrichie par de nombreux prêts provenant de musées publics et de maisons de cognac.

Le parcours débute au musée d’Art et d’Histoire et se poursuit au musée des Savoir-faire du cognac.

La Maison du négociant – Musée d’Art et d’Histoire 48 Boulevard Denfert Rochereau, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545320725 https://les-distillateurs-culturels.fr La maison du négociant – musée d’art et d’histoire est installée dans l’hôtel particulier des Dupuy d’Angeac, négociants de cognac. Le charme de cet édifice du XIXe siècle rappelle les heures glorieuses du cognac, lorsque ses eaux-de-vie s’exportaient bien au-delà des frontières, contribuant ainsi à la notoriété de la ville éponyme.

Le parcours de visite du musée propose de plonger dans l’intimité de ces négociants. La richesse et la diversité des collections permettent de reconstituer des ambiances d’un hôtel particulier du XIXe siècle à travers différents univers : négociants voyageurs rapportant des souvenirs tels qu’une momie et son sarcophage, négociants archéologues contribuant aux découvertes des sites historiques majeurs, négociants collectionneurs de peintures et de sculptures. Le musée comporte aussi une salle d’archéologie présentant une pirogue néolithique et un espace dédié au roi François Ier, natif de Cognac.

Visite commentée de l’exposition sur la distillation à travers les âges et les continents, riche de nombreux prêts issus de musées publics et de maisons de cognac. La visite débute au musée d’art et…

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