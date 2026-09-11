Visite commentée du bâtiment Art Déco Groupe La Poste de Toulouse Saint-Aubin, Bâtiment Postal Art Déco, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée du bâtiment Art Déco Groupe La Poste de Toulouse Saint-Aubin Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Bâtiment Postal Art Déco Haute-Garonne

Gratuit. Groupe limité à 25 personnes (à partir de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du bâtiment Art déco du groupe La Poste à Toulouse Saint-Aubin

À la suite de la rénovation du bâtiment postal Art déco situé au 5 rue Camichel, dans le quartier Saint-Aubin, La Poste vous invite à découvrir ce site remarquable à travers trois thématiques.

La visite mettra en lumière la richesse architecturale de l’édifice, en présence de l’architecte, puis retracera son histoire, de 1932 à 2010, au fil de l’évolution des PTT, avec l’historien de La Poste. Elle présentera également le projet actuel, qui réunit 320 collaborateurs des services tertiaires du Groupe dans des espaces adaptés aux nouvelles organisations de travail.

Durée : 1h15.

Visites par groupes de 25 personnes.

Une invitation précisera les modalités pratiques de la visite.

Bâtiment Postal Art Déco 5 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie Bâtiment emblématique de la ville de Toulouse crée par Léon Jaussely en 1932, grand architecte toulousain pendant la période Art déco. Bâtiment rénové en 2024 en conservant les éléments Art déco, respectant le cahier des charges des bâtiments de France. Parking Saint Aubin, Bld Carnot, Jean Jaures, stationnement dans la rue payant, desservi par plusieurs lignes de bus place Dupuy ou boulevards et métro François verdier ou Jaures.

Visite du bâtiment Art Déco Groupe La Poste de Toulouse Saint-Aubin

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