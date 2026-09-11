Visite commentée du centre de conservation des collections, Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Visite commentée du centre de conservation des collections 19 et 20 septembre Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du Centre de conservation des collections du Muséum
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, l’équipe scientifique du Muséum de Bordeaux vous invite à découvrir un lieu habituellement inaccessible au public.
Le Centre de conservation des collections est dédié à la préservation, à l’étude et à la gestion des collections d’histoire naturelle. Il permet également de préparer les spécimens destinés aux expositions permanentes et temporaires.
Près d’un million de spécimens non exposés y sont conservés dans des conditions adaptées à leur nature : animaux naturalisés, peaux tannées, pièces osseuses, squelettes montés, spécimens en fluide, coquilles, fossiles, roches, minéraux, moulages, modèles et reconstitutions.
Cette visite guidée offrira un aperçu exceptionnel du travail mené en coulisses pour préserver et valoriser ces collections.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.
Rendez-vous à l’arrêt de tram B « Berges de la Garonne ».
Réservation obligatoire. Formulaire à venir.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux Avenue du Professeur Schinazi, Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/agenda/visite-centre-conservation-collections-museum-bordeaux »}] Rendez-vous à l’arrêt du tram B – Berges de la Garonne Arrêt de tram B – Berges de la Garonne
Visite du Centre de conservation des collections du Muséum
© M. Cluzel – Ville de Bordeaux
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