Visite commentée du centre Memento, lieu historique dédié à l’art contemporain, Memento – Espace départemental d’art contemporain, Auch

Informations pratiques

Visite commentée du centre Memento, lieu historique dédié à l’art contemporain 19 et 20 septembre Memento – Espace départemental d’art contemporain Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Installé dans un ancien couvent de carmélites, Memento est un espace départemental d’art contemporain où dialoguent patrimoine et création contemporaine.

Au fil de ses transformations, cet ancien carmel, devenu un temps archives départementales, est devenu un lieu atypique offrant une expérience unique au cœur d’une bâtisse hors du temps. À l’occasion de cette visite, redécouvrez l’exposition « Celebrare » à travers des commentaires qui font écho à la notion de patrimoine, aux archives et à l’histoire singulière du bâtiment.

Memento – Espace départemental d’art contemporain 14 rue Edgar Quinet, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 06 42 53 http://www.memento-gers.com http://facebook.com/memento.expo.gers/ Ancien Carmel du XIXe siècle, puis anciennes archives départementales, le lieu est désormais un espace dédié à l’art contemporain.

Venez découvrir cet espace départemental d’art contemporain installé dans un ancien couvent de carmélites. MEMENTO est un lieu atypique où se conjuguent les traces du passé et la création Cet ancien…

©Grand Auch Cœur de Gascogne