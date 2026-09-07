Visite commentée du chantier de rénovation des façades du palais de justice d’Agen, Palais de justice, Agen

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de rénovation des façades du palais de justice d’Agen Dimanche 20 septembre, 14h00 Palais de justice Lot-et-Garonne

Gratuit. Limité à 50 personnes par groupe (groupe 1 : 14h-15h30 ; groupe 2 : 15h45-17h15), sur inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le palais de justice d’Agen propose une visite commentée du chantier de rénovation de ses façades, le dimanche 20 septembre 2026, de 14h à 17h.

L’architecte en charge du projet présentera les différentes étapes de cette restauration, qui mobilise plusieurs entreprises spécialisées et des artisans aux savoir-faire d’exception : tailleurs de pierre, sculpteurs et couvreurs.

Une occasion rare de découvrir les coulisses d’un chantier ambitieux, mené dans le respect de l’histoire et de l’architecture du palais de justice.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre pour une rencontre entre patrimoine, architecture et institution judiciaire.

Palais de justice Place Armand Fallières, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 77 95 00 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-du-chantier-de-renovation-du-palais-de-justice-dagen?locale=fr-fr&o=qr-code »}] Palais inauguré le 3 novembre 1869 après une construction qui dura 7 ans. Au sommet de l’escalier monumental qui donne accès à la salle des pas perdus, on remarque deux groupes allégoriques, le Droit et la Loi. La salle des pas perdus est ornée de pilastres et de consoles-cariatides supportant un plafond à charpente apparente. Sur le pourtour, des candélabres en pierre et en bronze ornés de fleurs et de feuillages terminent cet ensemble. La salle des assises se distingue par des peintures murales de style antique ; elle a fait l’objet d’une restauration en 2009.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le palais de justice d’Agen organise une présentation – visite du chantier de rénovation de ses façades le dimanche 20 septembre 2026 de 14h00 à …

©B. Guiu