Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars, Collégiale de Thouars, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale de Thouars · Thouars
Informations pratiques
Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Collégiale de Thouars Deux-Sèvres
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite de chantier proposée par la société de restauration du patrimoine SOPOREN, avec un accès exceptionnel, par l’échafaudage, à la façade ouest en cours de restauration.
Départs des visites : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
Collégiale de Thouars Place du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://lescompagnonsdesaintjacques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 76 87 64 »}]
Visite de chantier par la société de restauration du patrimoine SOPOREN. Avec un accès exceptionnel par l’échafaudage à la façade ouest en restauration.
©service patrimoine de la ville de Thouars
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Visite guidée de la Chapelle et du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 13 septembre 2026
- Inauguration des places Flandres Dunkerque et Lavault à Thouars REPORTÉ Sur la Place Lavault Thouars 18 septembre 2026
- Les Journées européennes du patrimoine au Musée Henri Barré Musée Henri Barré Thouars 19 septembre 2026
- Promenade au coeur du parc Imbert, Parc Imbert, Thouars 19 septembre 2026
- Ateliers Land art, Château du bois baudron, Thouars 19 septembre 2026