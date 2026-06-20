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Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars, Collégiale de Thouars, Thouars

samedi 19 septembre 2026 · Collégiale de Thouars · Thouars

Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars, Collégiale de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Collégiale de Thouars
Adresse
Place du château, 79100 Thouars
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Collégiale de Thouars Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de chantier proposée par la société de restauration du patrimoine SOPOREN, avec un accès exceptionnel, par l’échafaudage, à la façade ouest en cours de restauration.

Départs des visites : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Collégiale de Thouars Place du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://lescompagnonsdesaintjacques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 76 87 64 »}]
Visite de chantier par la société de restauration du patrimoine SOPOREN. Avec un accès exceptionnel par l’échafaudage à la façade ouest en restauration.

©service patrimoine de la ville de Thouars

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