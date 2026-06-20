Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars, Collégiale de Thouars, Thouars

Informations pratiques

Visite commentée du chantier de restauration de la collégiale Notre-Dame de Thouars Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Collégiale de Thouars Deux-Sèvres

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de chantier proposée par la société de restauration du patrimoine SOPOREN, avec un accès exceptionnel, par l’échafaudage, à la façade ouest en cours de restauration.

Départs des visites : 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Collégiale de Thouars Place du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine https://lescompagnonsdesaintjacques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 76 87 64 »}]

Visite de chantier par la société de restauration du patrimoine SOPOREN. Avec un accès exceptionnel par l’échafaudage à la façade ouest en restauration.

©service patrimoine de la ville de Thouars