Visite commentée du château de Brienne et concert Brienne-le-Château

Visite commentée du château de Brienne et concert

Château de Brienne-le-Château Brienne-le-Château Aube

Tarif : 6 Eur

Début : 2026-10-10 15:30:00

Fin : 2026-10-10 17:30:00

2026-10-10

Venez découvrir le château de Brienne, surnommé le Petit Versailles de l’Aube, au cours d’une visite commentée avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Brienne-le-Château.

Au programme visite commentée du rez-de-chaussée et des extérieurs, pour tout connaître de cette incroyable demeure, bijou de la seconde moitié du 18ème siècle. Attention, le château a conservé des éléments de mobiliers et de décors malgré de profondes modifications il s’agit de visites tournées vers l’histoire de cet édifice ainsi que de son architecture. Il s’agit de visites tournées vers l’histoire de cet édifice ainsi que de son architecture.

Trois départs de visite sont proposés à 15h30, 16h et 16h30. La visite dure environ 1 heure.

Une fois les visites commentées terminées, vous pourrez profiter d’un concert dont la programmation sera communiquée prochainement, ainsi que les conditions d’accès et l’horaire.

Infos pratiques

– L’accès au château se fait depuis l’allée de Bauffremont et le départ de visite au pied du château. Il conviendra de vous présenter 15min environ avant le début de la visite.

– Possibilité de se stationner dans l’allée.

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable auprès de l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne.

Château de Brienne-le-Château Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

