Visite commentée du château de Lauzières, Village de Lauzières, Octon

Informations pratiques

Visite commentée du château de Lauzières Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Lauzières Hérault

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rendez-vous à 10h au pied du château.

Gérard Simon, propriétaire des lieux, vous présentera l’histoire du site ainsi que les travaux réalisés avec l’accord de la Direction régionale des affaires culturelles, notamment sur la chapelle et le mur nord. Il évoquera également les interventions à venir.

La visite permettra aussi de découvrir les actions menées par l’association de sauvegarde du château et du village : chantiers de débroussaillage, tri des pierres, remontage de murets en pierre sèche et organisation de fêtes.

Village de Lauzières Lauzières, 34800 Octon Octon 34800 Hérault Occitanie 04 67 57 81 44 https://lauzieres.fr/ Situé sur un piton rocheux dans la vallée de la Marette, le village d’Octon se niche au pied d’un château impressionnant. Anciennement sur la route reliant Clermont-l’Hérault à Lodève, près du lac du Salagou, cet endroit offre une vue saisissante lorsqu’on l’aperçoit au détour final du chemin. Le château, d’apparence « fantastique », se dresse majestueusement au milieu du cirque formé par la vallée à cet emplacement.

En cours de restauration, les ruines de ce site comprennent des bâtiments datant du XIe au XVe siècle, construits en basalte et en grès jaune. Outre le château, on y trouve une chapelle, une viguerie et le village lui-même.

Les marcheurs qui se donnent la peine de parcourir les deux kilomètres à pied ne seront pas déçus de leurs efforts ! A75 sortie 55, lac du Salagou, direction Octon. De la place du village, suivre le fléchage.

Rendez-vous à 10h au pied du château.

Gérard Simon©