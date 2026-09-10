Visite commentée du Château de Pintray, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Pintray · Lussault-sur-Loire
Informations pratiques
Visite commentée du Château de Pintray 19 et 20 septembre Château de Pintray Indre-et-Loire
Groupes formés à l’arrivée des visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée chaque heure des lieux par le propriétaire (une partie de l’intérieur et l’extérieur). Dégustation des vins de la propriété à la fin de la visite.
Château de Pintray RD 283, 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 22 84 http://www.chateau-de-pintray.com Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance où de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la famille de Gast dont certains s’illustrèrent aux côtés d’Henri III ou en tant que gouverneur d’Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul. Sur la D751 qui relie Amboise à Tours, dans le village de Lussault sur Loire prendre la D 283 direction Saint Martin le Beau
Visite commentée chaque heure des lieux par le propriétaire (une partie de l’intérieur et l’extérieur). Dégustation des vins de la propriété à la fin de la visite.
Ricou Anne
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