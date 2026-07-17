Visite libre du château de Pintray, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre du château de Pintray 19 et 20 septembre Château de Pintray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’extérieur du château, possibilité de lire des panneaux explicatifs.

Château de Pintray RD 283, 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 22 84 http://www.chateau-de-pintray.com Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance où de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la famille de Gast dont certains s’illustrèrent aux côtés d’Henri III ou en tant que gouverneur d’Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul. Sur la D751 qui relie Amboise à Tours, dans le village de Lussault sur Loire prendre la D 283 direction Saint Martin le Beau

Visite libre de l’extérieur du château, possibilité de lire des panneaux explicatifs.

© rault JC