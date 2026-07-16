Visite de Pintray à la lueur des bougies, Château de Pintray, Lussault-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Pintray · Lussault-sur-Loire
Informations pratiques
Visite de Pintray à la lueur des bougies Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Pintray Indre-et-Loire
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Découvrez le domaine de Pintray, son histoire et ses trésors à la tombée de la nuit ! Une soirée inédite pour se laisser guider à la lueur des bougies, en famille ou entre amis. Surprises au programme…
Balade conduite par le Pays d’art et d’histoire, avec la complicité des propriétaires.
Château de Pintray RD 283, 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 23 22 84 http://www.chateau-de-pintray.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysloiretouraine.fr/inscription-animations-pah/ »}] Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance où de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la famille de Gast dont certains s’illustrèrent aux côtés d’Henri III ou en tant que gouverneur d’Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul. Sur la D751 qui relie Amboise à Tours, dans le village de Lussault sur Loire prendre la D 283 direction Saint Martin le Beau
Venez redécouvrir le domaine de Pintray, son histoire et ses trésors à la tombée de la nuit !
Château de Pintray © PAH Loire Touraine
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